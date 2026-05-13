Ausblick: Whitefibre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Whitefibre wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,283 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Whitefibre nach den Prognosen von 10 Analysten 21,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17675,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,665 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 138,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at