Whitefibre Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A412UJ / ISIN: KYG961151035
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Whitefibre zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Whitefibre lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Whitefibre die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,409 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Whitefibre nach den Prognosen von 8 Analysten 18,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12306,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,825 USD im Vergleich zu -0,010 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 126,7 Millionen USD, gegenüber 0,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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