Ausblick: Whitehorse Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Whitehorse Financial wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,278 USD aus. Im letzten Jahr hatte Whitehorse Financial einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Whitehorse Financial mit einem Umsatz von insgesamt 16,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,29 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 66,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at