WKN DE: A1KA6L / ISIN: US96524V1061

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Whitehorse Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitehorse Financial wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,268 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whitehorse Financial noch 0,170 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 93,26 Prozent auf 16,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 72,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 74,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

