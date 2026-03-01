Whitehorse Financial Aktie
WKN DE: A1KA6L / ISIN: US96524V1061
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Whitehorse Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Whitehorse Financial wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,268 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whitehorse Financial noch 0,170 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 93,26 Prozent auf 16,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 72,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 74,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitehorse Financial Inc
|
07:01
|Ausblick: Whitehorse Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Whitehorse Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Whitehorse Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Whitehorse Financial Inc
Aktien in diesem Artikel
|Whitehorse Financial Inc
|5,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.