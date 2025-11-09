Ausblick: Whitehorse Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Whitehorse Financial wird am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,300 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 19,69 Prozent auf 18,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 74,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 74,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

