Ausblick: Whitestone REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Whitestone REIT wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,118 USD. Dies würde einer Verringerung von 64,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Whitestone REIT 0,330 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,1 Millionen USD gegenüber 41,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,720 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 157,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 155,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at