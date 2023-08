Ausblick: Whole Earth Brands A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Whole Earth Brands A stellt am 09.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,057 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whole Earth Brands A noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 133,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Whole Earth Brands A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 136,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,352 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 554,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 538,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at