Ausblick: Whole Earth Brands A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whole Earth Brands A äußert sich am 09.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Whole Earth Brands A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,103 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 133,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,420 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 535,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 494,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at