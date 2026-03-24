Ausblick: Widepoint legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Widepoint wird am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,013 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,3 Millionen USD gegenüber 37,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,193 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,210 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 148,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 142,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at