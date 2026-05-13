Widepoint Aktie
WKN DE: A2QEMU / ISIN: US9675902095
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Widepoint präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Widepoint präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Widepoint noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Widepoint einen Umsatz von 34,2 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 169,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 150,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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