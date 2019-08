Ausblick: Wienerberger gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Am Dienstag wird Wienerberger einen Blick in seine Bücher gewähren.

Wienerberger präsentiert in der am 13.08.2019 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2019 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,723 EUR je Aktie gegenüber 0,625 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,55 Prozent auf 992,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 931,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,23 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,52 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,31 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at