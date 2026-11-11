Ausblick: Wienerberger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wienerberger wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,233 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,590 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,22 Prozent auf 1,28 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Wienerberger noch 1,17 Milliarden EUR umgesetzt.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,812 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,87 Milliarden EUR, gegenüber 4,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net