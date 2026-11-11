Wienerberger Aktie

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WKN: 675228 / ISIN: US9676621074

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Wienerberger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wienerberger wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,052 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,43 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,46 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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