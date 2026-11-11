Wienerberger Aktie
WKN: 675228 / ISIN: US9676621074
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wienerberger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wienerberger wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,052 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,43 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,46 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG (spons. ADRs)
|
11.11.26
|Ausblick: Wienerberger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Wienerberger stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Wienerberger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wienerberger AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG (spons. ADRs)
|3,42
|-1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.