Ausblick: Wienerberger präsentiert Quartalsergebnisse

Bei Wienerberger stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Wienerberger stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,306 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wienerberger 0,300 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,07 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Milliarden EUR umgesetzt.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,00 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,720 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,64 Milliarden EUR, gegenüber 4,51 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at