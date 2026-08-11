Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Bilanzprognose
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Wienerberger stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wienerberger präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,701 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wienerberger noch 0,930 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,42 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,88 Milliarden EUR, gegenüber 4,57 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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