Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wienerberger öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,044 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wienerberger noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,24 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,502 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at