Wienerberger Aktie
WKN: 675228 / ISIN: US9676621074
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wienerberger öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,044 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wienerberger noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,24 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,502 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG (spons. ADRs)
|
12.05.26
|Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Wienerberger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Wienerberger stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Wienerberger AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG (spons. ADRs)
|4,58
|7,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.