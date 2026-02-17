Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wienerberger wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,072 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wienerberger in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,26 Milliarden USD im Vergleich zu 1,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,472 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,88 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at