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Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Vor Quartalsbilanz 12.05.2026 07:30:00

Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wienerberger gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten von der Bilanz erwarten.

Wienerberger präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,186 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden EUR gegenüber 1,10 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 3,86 Prozent.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,81 Milliarden EUR, gegenüber 4,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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