Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DM8V / ISIN: SE0018012635
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Wihlborgs Fastigheter Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wihlborgs Fastigheter Registered wird am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,55 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,40 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Wihlborgs Fastigheter Registered 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,12 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wihlborgs Fastigheter Registered 1,05 Milliarden SEK umsetzen können.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,59 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,22 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,62 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 4,38 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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