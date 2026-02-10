WildBrain Aktie

WildBrain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41X60 / ISIN: CA96810C2004

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: WildBrain legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WildBrain wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 CAD je Aktie gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WildBrain in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 128,1 Millionen CAD im Vergleich zu 125,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,097 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 505,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 523,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

