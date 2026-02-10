WildBrain Aktie
WKN DE: A41X60 / ISIN: CA96810C2004
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: WildBrain legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WildBrain wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 CAD je Aktie gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WildBrain in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 128,1 Millionen CAD im Vergleich zu 125,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,097 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 505,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 523,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WildBrain Ltd Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: WildBrain legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WildBrain Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|WildBrain Ltd Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.