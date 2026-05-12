Ausblick: WildBrain stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WildBrain wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass WildBrain im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 39,85 Prozent auf 77,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte WildBrain noch 128,4 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,353 CAD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 287,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 523,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at