WildBrain Aktie
WKN DE: A41X60 / ISIN: CA96810C2004
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: WildBrain stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WildBrain wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass WildBrain im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 39,85 Prozent auf 77,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte WildBrain noch 128,4 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,353 CAD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 287,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 523,4 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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