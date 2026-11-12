Ausblick: WildBrain verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WildBrain wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WildBrain in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 61,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 125,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,005 CAD, gegenüber 1,73 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 279,3 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 245,7 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net