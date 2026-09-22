WildBrain Aktie

WildBrain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41X60 / ISIN: CA96810C2004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 07:01:06

Ausblick: WildBrain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WildBrain wird am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD gegenüber 0,050 CAD im Vorjahresquartal.

WildBrain soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,396 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 259,9 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 523,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WildBrain Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu WildBrain Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WildBrain Ltd Registered Shs 0,93 0,00% WildBrain Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend
Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne. Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen