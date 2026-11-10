WildBrain Aktie
WKN DE: A41X60 / ISIN: CA96810C2004
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: WildBrain zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WildBrain lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,005 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 61,6 Millionen CAD gegenüber 125,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 50,90 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,73 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 279,3 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 245,7 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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