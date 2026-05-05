Wilh. Wilhelmsen a Aktie
WKN DE: A1C04X / ISIN: NO0010571698
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Wilh Wilhelmsen A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wilh Wilhelmsen A lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Wilh Wilhelmsen A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 34,56 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 309,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 3,29 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 163,71 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,26 Milliarden USD, gegenüber 12,81 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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