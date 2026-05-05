Ausblick: Wilh Wilhelmsen B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wilh Wilhelmsen B wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 24,99 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wilh Wilhelmsen B noch 34,56 NOK je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,29 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Wilh Wilhelmsen B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,97 Milliarden NOK aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 91,26 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 163,71 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 12,07 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 12,81 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at