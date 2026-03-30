Will Semiconductor Aktie
WKN DE: A2PN1F / ISIN: CNE100002XM8
|
30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Will Semiconductor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Will Semiconductor wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,957 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Will Semiconductor noch 0,790 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Will Semiconductor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,61 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 26,13 Prozent gesteigert.
12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,70 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,77 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 30,53 Milliarden CNY, gegenüber 25,72 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Will Semiconductor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Will Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.