Ausblick: Will Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Will Semiconductor präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,619 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Will Semiconductor 0,720 CNY je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,32 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 CNY, gegenüber 3,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 31,29 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,84 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at