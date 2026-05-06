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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Willdan Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Willdan Group lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Willdan Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,830 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 39,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 152,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Willdan Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 92,2 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,58 USD je Aktie, gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 399,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 681,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

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