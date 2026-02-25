Ausblick: Willdan Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Willdan Group präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,813 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Willdan Group 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Willdan Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 89,4 Millionen USD im Vergleich zu 144,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 364,6 Millionen USD, gegenüber 565,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

