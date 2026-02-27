Willfar Information Technology a Aktie
ISIN: CNE100003RR7
|
27.02.2026 07:01:06
Ausblick: Willfar Information Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Willfar Information Technology A wird am 28.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,427 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Willfar Information Technology A einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 803,5 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Willfar Information Technology A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 818,7 Millionen CNY aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY, gegenüber 1,28 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,11 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,73 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
