Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Williams Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Williams Companies wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,539 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,99 Milliarden USD gegenüber 2,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, gegenüber 2,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 12,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,83 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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