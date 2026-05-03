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WKN: 855451 / ISIN: US9694571004

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Williams Companies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Williams Companies lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,633 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Williams Companies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,76 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 2,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 12,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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