Ausblick: Williams Companies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Williams Companies veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,501 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Williams Companies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,36 USD, gegenüber 2,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 12,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at