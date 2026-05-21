Ausblick: Williams-Sonoma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Williams-Sonoma wird sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,81 USD je Aktie gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,92 Prozent auf 1,80 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,27 USD, gegenüber 8,84 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 8,15 Milliarden USD im Vergleich zu 7,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at