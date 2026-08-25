Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Williams-Sonoma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Williams-Sonoma wird am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Williams-Sonoma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,43 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 8,18 Milliarden USD, gegenüber 7,81 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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