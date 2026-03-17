Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|
17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Williams-Sonoma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Williams-Sonoma wird am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,90 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Williams-Sonoma noch 3,28 USD je Aktie eingenommen.
17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,46 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,41 Milliarden USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,71 USD, gegenüber 8,79 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 7,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 7,71 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Williams-Sonoma Inc.
Analysen zu Williams-Sonoma Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Williams-Sonoma Inc.
|157,50
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.