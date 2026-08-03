Ausblick: Willis Lease Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Willis Lease Finance äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Willis Lease Finance für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 175,0 Millionen USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Willis Lease Finance 167,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 4,73 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 732,0 Millionen USD, gegenüber 675,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at