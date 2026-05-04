Ausblick: Willis Lease Finance präsentiert Quartalsergebnisse

Willis Lease Finance wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Willis Lease Finance mit einem Umsatz von insgesamt 175,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,86 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,39 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 721,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 675,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at