Willis Lease Finance CorpShs Aktie

Willis Lease Finance CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920892 / ISIN: US9706461053

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Willis Lease Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Willis Lease Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Willis Lease Finance im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,81 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Willis Lease Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 149,0 Millionen USD im Vergleich zu 140,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 12,82 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 15,34 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 637,0 Millionen USD, gegenüber 524,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

