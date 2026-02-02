Ausblick: Willis Towers Watson gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Willis Towers Watson lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Willis Towers Watson noch ein Gewinn pro Aktie von 12,25 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,99 Prozent auf 2,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Willis Towers Watson noch 3,04 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,96 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at