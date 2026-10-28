Ausblick: Willis Towers Watson gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Willis Towers Watson stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,59 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Willis Towers Watson 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,29 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,45 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,80 USD, während im vorherigen Jahr noch 16,26 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,45 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at