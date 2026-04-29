Ausblick: Willis Towers Watson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Willis Towers Watson wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,66 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,33 USD je Aktie erzielt worden waren.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,22 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,41 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,49 Milliarden USD, gegenüber 9,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at