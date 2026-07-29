Ausblick: Willis Towers Watson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Willis Towers Watson wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Willis Towers Watson 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Willis Towers Watson im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,51 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,26 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 10,42 Milliarden USD, gegenüber 9,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at