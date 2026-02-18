WillScot Mobile Mini a Aktie

WillScot Mobile Mini a

WKN DE: A2P8AW / ISIN: US9713781048

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: WillScot Mobile Mini A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WillScot Mobile Mini A wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,322 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WillScot Mobile Mini A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 602,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei WillScot Mobile Mini A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 545,4 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

WillScot Mobile Mini Holdings Corp Registered Shs -A- 18,70

