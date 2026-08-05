Ausblick: WillScot Mobile Mini A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WillScot Mobile Mini A äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 585,4 Millionen USD gegenüber 589,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,62 Prozent.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,26 Milliarden USD im Vergleich zu 2,28 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at