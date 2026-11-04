WillScot Mobile Mini a Aktie

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WKN DE: A2P8AW / ISIN: US9713781048

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: WillScot Mobile Mini A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WillScot Mobile Mini A wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass WillScot Mobile Mini A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,278 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,40 Prozent auf 586,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte WillScot Mobile Mini A noch 566,8 Millionen USD umgesetzt.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,31 Milliarden USD, gegenüber 2,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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