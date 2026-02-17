Wingstop Aktie

WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Wingstop zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wingstop öffnet am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,833 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wingstop 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 25 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 177,6 Millionen USD – ein Plus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wingstop 161,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,91 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 698,6 Millionen USD, gegenüber 625,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

