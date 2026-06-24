Winnebago Industries Aktie

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WKN: 857479 / ISIN: US9746371007

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24.06.2026 07:01:06

Ausblick: Winnebago Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Winnebago Industries wird am 25.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,758 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 22,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,620 USD erwirtschaftet wurden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 755,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 775,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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