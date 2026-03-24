Ausblick: Winnebago Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Winnebago Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Winnebago Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,242 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Winnebago Industries 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 627,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Winnebago Industries 620,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at